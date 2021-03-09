Движение поездов на участке, где был сход вагонов с рельсов, восстановлено

Во вторник, 9 марта, в 5:48 полностью восстановлено движение поездов на ж/д станции "Правая Волга", где накануне сошли с рельсов четыре вагона с углем, об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Напомним, что ЧП произошло 8 марта вечером.

По данным правоохранителей, всего в составе поезда было 66 вагонов. По данным пресс-службы КбшЖД, пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Габарит соседнего пути не нарушен. Задержек пассажирских поездов не было.

В ликвидации последствий случившегося принимали участие 158 работников Куйбышевской магистрали, был задействован восстановительный поезд станции "Сызрань-1". В итоге движение поездов на ж/д станции "Правая Волга" было полностью восстановлено в 5:48. Сейчас поезда следуют своим маршрутом.

В связи со сходом вагонов с рельс начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования. Доследственную проверку по факту происшествия проводят и сотрудники Приволжского СУ на транспорте СК РФ, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.