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Движение поездов на участке, где был сход вагонов с рельсов, восстановлено

СЫЗРАНЬ. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 марта, в 5:48 полностью восстановлено движение поездов на ж/д станции "Правая Волга", где накануне сошли с рельсов четыре вагона с углем, об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Напомним, что ЧП произошло 8 марта вечером. 

По данным правоохранителей, всего в составе поезда было 66 вагонов. По данным пресс-службы КбшЖД, пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Габарит соседнего пути не нарушен. Задержек пассажирских поездов не было.

В ликвидации последствий случившегося принимали участие 158 работников Куйбышевской магистрали, был задействован восстановительный поезд станции "Сызрань-1". В итоге движение поездов на ж/д станции "Правая Волга" было полностью восстановлено в 5:48. Сейчас поезда следуют своим маршрутом.

В связи со сходом вагонов с рельс начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования. Доследственную проверку по факту происшествия проводят и сотрудники Приволжского СУ на транспорте СК РФ, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

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