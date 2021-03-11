14% самарцев готовы к онлайн-покупке автомобиля

По результатам опроса, проведенного РГС Банком, 14% жителей Самары готовы приобрести автомобиль онлайн. При этом большинство самарских автомобилистов отметили, что покупать машину дистанционно было бы гораздо удобнее в случае оформления всего спектра услуг (от выбора и покупки автомобиля до оформления финансовых, страховых и сервисных опций) в одном месте.

Сегодня уже 14% самарцев согласны пройти все этапы онлайн-сделки и оформить доставку автомобиля до двери. Весомая доля автовладельцев при этом готовы к прохождению пока лишь части дистанционного клиентского пути: 36% опрошенных самарцев легко могут определиться в Интернете с маркой и моделью, 29% - выбрать комплектацию и дополнительное оборудование, сравнив цены, а 23% готовы дойти до этапа онлайн-бронирования, однако внести оплату хотели бы лично. При этом 19% готовы забронировать и оплатить транспортное средство, но забрать его в автосалоне.

Интересно, что чаще всего к полному циклу покупки машины через Интернет оказались готовы российские автовладельцы из Перми - 21% опрошенных, а в меньшей степени - красноярцы (11%).

На вопрос о том, что вас может подтолкнуть к дистанционной покупке авто, жители Самары ответили следующим образом. Многие потенциальные покупатели готовы рассмотреть в будущем вариант приобретения автомобиля онлайн, если смогут в одном месте помимо покупки авто также оформить максимум сопутствующих товаров и сервисов - так ответили 32% респондентов. Кроме того, покупать машины в Интернете самарские автовладельцы намерены при выполнении следующих условий: 28% хотели бы сравнить максимум рыночных предложений, 27% опрошенных рассмотрят возможность дистанционной покупки, если она позволит сэкономить время, 19% - если получат хорошую скидку на автомобиль, 18% - если получится избежать навязанных дополнительных услуг. При этом 11% привлекает возможность совершения сделки не выходя из дома.

Наиболее интересными опциями автомаркетплейсов при оформлении нескольких услуг в одном месте потенциальные покупатели посчитали покупку и продажу авто - так ответили 31% и 10% опрошенных, соответственно. 13% автомобилистов хотели бы оформить на той же платформе страховые полисы, 11% - тут же приобрести сервисные продукты и услуги (ТО, запчасти и пр.), и еще 9% - взять кредит. При этом для 42% автомобилистов из Самары были бы интересны все вышеперечисленные опции в рамках единой платформы, агрегировавшей все услуги автомобильной отрасли.

Директор по цифровому бизнесу РГС Банка Роман Головнев:

"Пандемия коронавируса дала мощный стимул для развития онлайн-сервисов и внесла коррективы в технологии продаж даже таких крупных и дорогостоящих покупок, как автомобиль. Сегодня процент готовых приобрести машину онлайн растет за счет поддержки подобной модели продаж всеми игроками рынка - автопроизводителями, дилерами, страховыми компаниями и банками. Клиенты при этом сегодня готовы не только к дистанционной покупке авто, но и к сопутствующему оформлению на платформах-агрегаторах целого ряда услуг, которые могут понадобиться на любом этапе владения транспортом. Этот фактор среди прочих и сподвиг нас к созданию собственного маркетплейса Bankauto.ru".

*В исследовании приняли участие 1964 респондента в возрасте 18+, география исследования - города России с населением 100 000+, метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные - февраль 2021 года.