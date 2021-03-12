Увеличилось количество авиарейсов "Самара - Санкт-Петербург"

Из международного аэропорта Курумоч увеличивается число рейсов в Санкт-Петербург.

С 28 марта авиакомпания "Россия" вводит дополнительный ежедневный рейс в международный аэропорт Пулково. Таким образом, пассажиры смогут улететь рейсами этой авиакомпании два раза в день.

Вылеты из Северной столицы запланированы в 00:50 и 12:40, прибытие в Самару в 04:15 и 16:00 соответственно. Обратные рейсы из Самары запланированы в 05:55 и 17:00, с прибытием в Санкт –Петербург в 07:30 и 18:30 соответственно. Время для каждого аэропорта указано местное. Авиакомпания обслуживает направление на самолетах Airbus 319.

С введением дополнительной частоты количество ежедневных рейсов из Самары в Санкт-Петербург увеличится до четырех. Полеты на данном направлении также выполняет авиакомпанияSmartavia.