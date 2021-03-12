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Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком выставлен на торги

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство страхования вкладов выставило на торги права требования АО АКБ "Газбанк" к ЗАО "ПФК" "Крылья Советов". Лот выставлен по стартовой цене 252,98 млн рублей.

Прием заявок будет осуществляться с 16 марта по 21 апреля. Аукцион назначен на 26 апреля.

В 2013 г. сообщалось, что "Крылья Советов" взяли кредит в Газбанке на 340 млн рублей.

Напомним, в конце 2020 г. в состав Совета директоров ФК "Крылья Советов" вошел председатель совета директоров АО КБ "Солидарность" Сергей Аракелов, который тогда заявил, что предпримет все усилия по регулированию задолженности клуба перед Агентством по страхованию вкладов, которое в настоящий момент управляет Газбанком, находящимся в процедуре банкротства.

"Как вы знаете, этот долг сформирован давно и сегодня составляет более 500 млн рублей. Банк "Солидарность" берет на себя на этом этапе вопрос регулирования данной задолженности", - подчеркнул Сергей Аракелов во время декабрьской пресс-конференции.

Также напомним, у "Крыльев Советов" есть долг в без малого 1 млрд руб. по двум кредитам, взятым в 2011 г. в Новикомбанке.

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