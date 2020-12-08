Сергей Аракелов войдет в состав Совета директоров ФК "Крылья Советов"

Председатель Совета директоров АО КБ "Солидарность" Сергей Аракелов войдет в состав Совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом 5 декабря на совещании сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Развитие клуба позволит вовлечь в спортивное движение больше молодых людей, которые в перспективе, став профессиональными спортсменами высокого уровня, всегда будут ассоциироваться как воспитанники профессиональной спортивной школы Самарской области. Полагаю, что накопленные банком "Солидарность" за прошедшие 30 лет компетенция и опыт в сфере управления финансами при тесном взаимодействии с руководством региона обеспечат финансовую прозрачность клуба, эффективное регулирование его долгов, а также гарантируют контроль за надлежащим расходованием бюджета команды и получение доходности, что позволит достигнуть новых спортивных успехов", - сказал председатель Совета директоров банка на совещании.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию: "Мы развиваем партнерство, сотрудничество с банком по разным направлениям. Это предоставление финансовых услуг, консалтинг, совместные проекты в социальной сфере. Вы знаете, что банк уже в предыдущий период участвовал в судьбе клуба, а сегодня является спонсором клуба. Мы рассчитываем, что расширим этот спектр сотрудничества".

"В качестве первого шага мы в ближайшее время будем предпринимать все усилия по регулированию задолженности перед Газбанком. Как вы знаете, этот долг сформирован давно и сегодня составляет более 500 млн рублей. Банк "Солидарность" берет на себя на этом этапе вопрос регулирования данной задолженности", - подчеркнул Сергей Аракелов во время пресс-конференции.

"Банк сегодня ведет огромную работу для того, чтобы урегулировать задолженность клуба перед АСВ. АСВ сегодня управляет Газбанком, перед которым есть задолженность футбольного клуба "Крылья Советов", и банк готов сегодня участвовать в ее регулировании. Очень рассчитываю, что те современные, эффективные бизнес-подходы к управлению, которые сегодня работают в банке и приводят к успеху, в том числе по многим финансовым показателям развития банка, будут успешным образом применены и в клубе "Крылья Советов", - добавил губернатор.

"Это давно назрело - для того чтобы здесь было налажено в том числе эффективное финансово-экономическое управление. Специалисты банка нам готовы в этом помочь, за что Сергея Ашотовича хочу еще раз поблагодарить", - резюмировал глава региона.