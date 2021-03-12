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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам об удобных способах оплаты тепловой энергии

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для клиентов АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Самарской области действует сразу несколько онлайн-каналов для своевременной оплаты коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения.

С 1 числа каждого месяца жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани из числа клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" могут увидеть свои квитанции в электронном виде в личном кабинете. Причем дистанционно рассчитаться за услуги энергокомпании можно различными способами: для клиентов с 11-значными лицевыми счетами создана возможность оплаты в личном кабинете, а с 10-значными - доступен также онлайн-сервис "Форма оплаты без регистрации" на сайте samara.esplus.ru. Помимо этого, все клиенты могут воспользоваться онлайн-банками.

"Наша компания постоянно расширяет число каналов обратной связи и оплаты предоставленных услуг. Каждый клиент имеет возможность совершать платежи за тепловую энергию любым альтернативным способом - через личный кабинет, онлайн-банк или форму на официальном сайте", - отметил директор самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Со всеми способами оплаты услуг энергокомпании можно ознакомиться на сайте в разделе "Как оплатить": samara.esplus.ru/clients/kak-oplatit/.

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