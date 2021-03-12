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Преступления Происшествия

В Самаре пойдет под суд посредник в передаче денег судье

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, житель Самары в октябре прошлого года предложил женщине, представшей перед судом по делу о мошенничестве, свое посредничество в передаче взятки должностным лицам Промышленного районного суда. За взятку ей обещали обеспечить назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

После получения от женщины 400 тыс. рублей обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области и уже под их контролем передал деньги судье.

Материалы дела в отношении судьи, полномочия которой прекращены, направлены в центральный аппарат Следственного комитета РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным источника в оперативных структурах, предполагаемый посредник обвиняется в передаче денег судье Бондаренко.

Напомним, о задержании Анны Бондаренко с поличным 30 октября прошлого года сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В ноябре Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила ее заявление о прекращении полномочий судьи.

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