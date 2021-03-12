"Крылья Советов" сыграют с московским "Динамо" 8 апреля

В Самаре 8 апреля состоится 1/4 финала Бетсити-Кубка России: "Крылья Советов" примет московское "Динамо". Игра начнется в 18:30.
Расписание игр 1/4 финала опубликовал Российский футбольный союз в пятницу, 12 марта.
В Самаре 8 апреля состоится 1/4 финала Бетсити-Кубка России: "Крылья Советов" примет московское "Динамо". Игра начнется в 18:30.
Расписание игр 1/4 финала опубликовал Российский футбольный союз в пятницу, 12 марта.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
7 апреля (среда)
19:00 "Ахмат" (Грозный) - "Уфа"
19:00 "Сочи" - "Локомотив" (Москва)
8 апреля (четверг)
18:30 (17:30 мск) "Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва)
19:30 "Арсенал" (Тула) - ЦСКА (Москва)