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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграют с московским "Динамо" 8 апреля

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 8 апреля состоится 1/4 финала Бетсити-Кубка России: "Крылья Советов" примет московское "Динамо". Игра начнется в 18:30.

Расписание игр 1/4 финала опубликовал Российский футбольный союз в пятницу, 12 марта. 

7 апреля (среда)

19:00 "Ахмат" (Грозный) - "Уфа"

19:00 "Сочи" - "Локомотив" (Москва)

8 апреля (четверг)

18:30 (17:30 мск) "Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва)

19:30 "Арсенал" (Тула) - ЦСКА (Москва)

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