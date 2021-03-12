Аналитик банка "Открытие" комментирует итоги заседания ЕЦБ 11 марта 2021 года

Европейский Центральный Банк по итогам заседания 11 марта сохранил неизменными параметры монетарной политики и представил новые макроэкономические прогнозы. Так, отметив существенное ускорение инфляции в начале 2021 г., ЕЦБ существенно — на 0,5 п. п. до 1,5% г/г — увеличил прогноз по уровню потребительской инфляции в 2021 г., однако по-прежнему сохранил его ниже целевого уровня регулятора в 2%. Прогнозы инфляции на 2022–2023 гг., как и ожидаемые темпы экономического роста в 2021–2023 гг. остались почти без изменения.

ЕЦБ обратил внимание на рост доходностей, наблюдаемый в последние месяцы на финансовых рынках, отметив, что этот рост может стать причиной преждевременного ужесточения финансовых условий, несет угрозу для восстановления экономики и требует вмешательства регулятора. Для сохранения благоприятных финансовых условий, необходимых для снижения уровня неопределенности, и укрепления уверенности инвесторов, ЕЦБ планирует значительно увеличить объемы покупок активов в рамках программы PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) в предстоящем квартале по сравнению с первыми месяцами 2021 г.

Программа PEPP не предполагает покупку активов определенной срочности. Тем не менее, поскольку короткие ставки долгового рынка заякорены на текущие ставки ЕЦБ, увеличение объемов покупки активов в рамках программы будет оказывать понижательное давление прежде всего на длинный участок кривой доходностей гособлигаций Еврозоны.