Самарец предстанет перед судом за взятку в 400 тыс. рублей

В Самаре в суд передано дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2020 г. подозреваемый предложил женщине, обвиняемой в мошенничестве, свое посредничество в передаче взятки должностным лицам федерального суда Промышленного района города Самары за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

После получения от женщины 400 тыс. руб. обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.