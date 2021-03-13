Полиция задержала мужчину, купившего паспорт в интернете

На контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти сотрудники ДПС остановили автомобиль Honda для проверки документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские обратили внимание на то, что водитель сильно занервничал. Сотрудникам он предъявил паспорт жителя ближнего зарубежья. Подлинность документа вызвала у инспекторов сомнения.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса он рассказал, что паспорт купил через сеть Интернет.

Правоохранители изъяли документ и направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. В ходе технико-криминалистической экспертизы выяснилось, что паспорт не соответствует предъявляемым требованиям и является поддельным.

В отношении водителя — жителя ближнего зарубежья, отделом дознания ОП № 23 УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.