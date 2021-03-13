Житель Самары прописал в доме без крыши 13 человек

В Сызрани закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ "Фиктивная постановка на учет". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, следствием установлено, что ранее не судимый 35-летний житель областной столицы приобрел дом в поселке Журавлевский Сызранского района.

Несмотря на то, что приобретенное строение являлось не пригодным для фактического проживания, так как у него отсутствовали окна, двери и крыша, мужчина прописал в нём 13 человек.

Правоохранителям он рассказал, что ранее был предупрежден об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступил закон.

Уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.