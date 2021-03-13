Причину пожара в ТОЦ "Скала" устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории

Причина пожара в самарском ТОЦ "Скала" устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре в ТОЦ "Скала" на Московском шоссе, 4, корпус 15 в Октябрьском районе Самары поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 12 марта в 11.45.

По данным чрезвычайного ведомства, до прибытия пожарых из здания ТОЦ были эвакуированы 300 человек. Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что горит фасад здания.

В 11:49 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". В борьбе с огнем участвовали 32 человека, которые использовали 45 единиц техники. При тушении применялись автолестницы, разведка пожара проводилась пятью звеньями газодымозащитной службы.

Руководил тушением заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области по государственной противопожарной службе Игорь Быков.

В 12:37 пожар удалось локализовать, а в 12:47 было ликвидировано открытое горение.Пожарным удалось не допустить распространение огня по всему зданию.

В 17:02 пожар был ликвидирован на площади 400 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории.