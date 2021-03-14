Многодетная мать промышляла карманными кражами в Сызрани

Сызранские полицейские направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении обвиняемой в карманных кражах. Общий ущерб, причиненный шести потерпевшим, составил около 137 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина обвиняется в совершении серии карманных краж на территории Сызрани. В одно производство соединены шесть уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ "Кража".

По данным сотрудников полиции, 27-летняя уроженка Саратовской области ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В сентябре 2020 года она освободилась из исправительного учреждения, где, по приговору суда, отбывала наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года и приехала в Сызрань к своему гражданскому мужу.

Но на путь исправления мать четверых детей не встала, а начала "промышлять" в общественном транспорте города. Выбирала утренние часы и переполненные маршруты, рассчитывая на большое скопление людей.

В похищенных кошельках, кроме наличности, хранились банковские карты и записки с пинкодом. Это позволяло злоумышленнице расплачиваться в магазинах бесконтактным способом либо снимать деньги в ближайшем банкомате. Пользовалась она и бонусными картами сетевых магазинов. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в общественных местах, составили и распространили среди личного состава ориентировку на розыск женщины.

При проверке мест вероятного сбыта похищенного оперативники обнаружили кольцо, по описанию схожее с тем, которое пропало в автобусе из сумки одной из жительниц города вместе с кошельком и дорогим телефоном. Полицейские выяснили, что реализовал его в комиссионном магазине гражданский муж подозреваемой, которому она сообщила, что ювелирное изделие нашла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность подозреваемой к противоправной деятельности. Злоумышленница пояснила, что денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении жительницы Сызрани направлено в Сызранский городской суд Самарской области для рассмотрения по существу.