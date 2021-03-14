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Преступления Происшествия

В Кинеле полицейские задержали подозреваемого в хранении марихуаны

КИНЕЛЬ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время проведения оперативно-разыскного мероприятия "Наблюдение" полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков 32-летнего жителя одного из поселков Кинельского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту растений, содержащих наркотические средства. Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и места его возможного нахождения.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли из внутреннего кармана куртки безработного подозреваемого сверток из полимерного материала черного цвета, в котором находилось растительное вещество желто-коричневого цвета с характерным запахом.

Согласно результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области,  изъятое вещество является наркотическим средством "марихуана" массой свыше 10,3 г, что относится к значительному размеру.

Задержанный пояснил, что нарвал части растения, содержащего наркотическое средство, на окраине поселка для личного употребления.

В настоящее время отделом дознания МО МВД России "Кинельский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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