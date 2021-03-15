16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан вызван в сборную Алжира "Крылья" обыграли "Иртыш" "Крылья Советов" сыграют с московским "Динамо" 8 апреля Дмитрий Прищепа вызван в молодежную сборную Белоруссии Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком выставлен на торги

Футбол Спорт

Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан вызван в сборную Алжира

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан получил вызов в сборную Алжира.

В рамках проведения международных матчей Кубка Африканских наций-2022 Алжир сыграет с Замбией (25 марта) и Ботсваной (29 марта).

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4