Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан вызван в сборную Алжира

Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан получил вызов в сборную Алжира.
В рамках проведения международных матчей Кубка Африканских наций-2022 Алжир сыграет с Замбией (25 марта) и Ботсваной (29 марта).
Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан получил вызов в сборную Алжира.
В рамках проведения международных матчей Кубка Африканских наций-2022 Алжир сыграет с Замбией (25 марта) и Ботсваной (29 марта).
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