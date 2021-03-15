САТОБ с успехом выступил на "Золотой маске"

В воскресенье, 14 марта, на Новой сцене Большого театра в Москве в рамках фестиваля "Золотая маска" Самарский академический театр оперы и балета представил балет "Бахчисарайский фонтан".

Напомним, что спектакль был включен в перечень номинантов самой престижной театральной премии "Золотая маска" сразу в пяти номинациях: "Балет/спектакль", "Балет-современный танец/Женская роль" (Ксения Овчинникова, Мария), "Балет-современный танец/Мужская роль" (Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Нурали, и Игорь Кочуров, Вацлав), "Работа художника в музыкальном театре" (Андрей Войтенко), "Работа художника по костюмам в музыкальном театре" (Татьяна Ногинова).

В этом году в номинации "Балет/спектакль" Самарский театр стал единственным представителем регионов. Другие номинанты — музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (Москва), Большой театр (Москва), Мариинский театр (Санкт-Петербург).

Трагическую историю любви на сцене представили: Мария — Ксения Овчинникова, Вацлав — Игорь Кочуров, Зарема — Анастасия Тетченко, Гирей — Дмитрий Мамутин, Нурали — Диего Эрнесто Кальдерон Армьен. За дирижерским пультом работал художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов.

Спектакль прошел с аншлагом, учитывая ковидную шахматную рассадку. Зрители тепло приняли самарскую постановку и щедро наградили овациями артистов, оркестр и постановочную группу.

Оценка жюри "Золотой маски" будет известна только в конце апреля, но и сами артисты, и руководство театра, и приглашенные гости отметили, что все задуманное было осуществлено на высоком уровне.

Генеральный директор Самарского театра оперы и балета Сергей Филиппов: "Выход в финал "Золотой маски" дал возможность нам выступить на сцене Большого театра, к которому любой российский театр испытывает особый пиетет. Никогда раньше наш театр не был заявлен в таком количестве номинаций. Впервые наши солисты стали номинантами "Золотой маски", и как бы ни завершился фестиваль этого года, это уже успех".

Художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов: "Мы долго готовились к этому дню, постепенно наращивали наши возможности. И мне кажется, что сегодня мы все сделали максимально возможное, чтобы получился общий образ. Самое главное, что удалось — получить удовольствие от прекрасного искусства, великолепной музыки, замечательной хореографии. Мы не просто выложились, мы получили удовольствие".

Главный приглашенный балетмейстер Юрий Бурлака: "Эмоции, конечно, радостные, но "Золотая маска" — не самоцель. Это некий итог работы, который приятно осознавать — нас отмечают, нас приглашают. Дело не в итоге, дело в самом процессе. Мы начинаем строить свой репертуар для нашего театра".

Балетмейстер-постановщик Дарья Павленко: "Артисты балета молодцы, они вдохнули жизнь в этот спектакль. Это была задача первостепенной важности, поскольку "Бахчисарайский фонтан" — драматический спектакль, решенный хореографическими средствами".

Художник по костюмам Татьяна Ногинова: "Я реконструировала работу художника этого спектакля Валентины Ходасевич, это большая честь и ответственность. Ценность этой работы в том, что мы пытаемся сохранить и передать следующим поколениям хореографию, визуальный ряд, настроение. Работать было в удовольствие, вопросы, которые приходилось решать, были, в основном, связаны с аутентичностью тканей, отделки, причесок".

Ведущая солистка балета Ксения Овчинникова: "Я в восторге от того, что станцевала на сцене Большого театра, я даже и не мечтала об этом. Для нас было немного непривычно на покатой сцене, ведь в нашем театре она ровная, но мы справились".

Солист балета Диего Эрнесто Кальдерон Армьен: "Самое сложное в моей партии — актерская игра, ее особо прорабатывали с педагогами. У моего героя короткие выходы, но очень значительные, их надо было хорошо показать. Прожить эту партию".

После окончания спектакля артистов балетной труппы тепло поблагодарили за прекрасное выступление генеральный директор национальной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина, директор Большого театра Владимир Урин, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, руководство Самарского театра оперы и балета.