Региону выделено еще 72 млн руб. на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19

Самарской области выделено дополнительно 72 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами лечащихся на дому пациентов с COVID-19.

Правительство утвердило распределение регионам дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Самарской области на эти цели выделено 71 927,5 тыс. рублей. Об этом сообщил член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский.

Решение о выделении средств было принято правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ.

Леонид Симановский напомнил, что ранее в декабре парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с Правительством было выделено на эти цели Самарской области 66 091,6 тыс. рублей, в январе этого года — еще 38 651,4 тыс. рублей.

Леонид Симановский пояснил: "Парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, вместе с Правительством продолжает выделять регионам дополнительные средства для обеспечения бесплатными лекарствами граждан, лечащихся амбулаторно от новой коронавирусной инфекции. Это поручение президента. Начиная с декабря прошлого года, дополнительная помощь регионам, в том числе и Самарской области, выделяется на эти цели уже в третий раз и будет продолжена. Важно своевременно обеспечивать бесплатными лекарствами для лечения COVID-19 всех нуждающихся в этом жителей области, проходящих лечение на дому".