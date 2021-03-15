В Самаре готовят к передаче в суд дело наркоторговцев, легализовавших 35 млн рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела крупного преступного сообщества, по версии следствия, занимавшегося торговлей наркотиками и легализовавшего 35,4 млн руб., полученных от этой деятельности. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела.

Из материалов уголовного дела следует, что криминальную группу, состоявшую из трех десятков человек, самарские полицейские и сотрудники ФСБ обезвредили в апреле 2019 года. Тогда по подозрению в торговле героином были арестованы Денис Зевакин и Андрей Макаров, ранее неоднократно судимые.

Макаров сегодня обвиняется в организации преступного сообщества, которое имело строгую иерархию и состояло из пяти групп. Одно из этих подразделений возглавлял сам Макаров, еще одним руководил Зевакин. Группу из 15 человек возглавлял Александр Фетисов. У его подельника Сергея Соловьева в подчинении было пять человек. Пятый "бригадир" пока в руки правоохранителей не попал. Также правоохранителям не удалось выяснить канал оптовой поставки героина.

Макаровская дилерская сеть, по мнению предварительного следствия, действовала с июня 2015 г. на территории Самары, Волжского, Красноярского, Сергиевского, Кинельского и Кинель-Черкасского районов. Торговали наркотиками через закладки и напрямую.

Пока остальные обвиняемые знакомятся с материалами дела, в Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела 56-летней уроженки поселка Зубчаниновка Марины Ищенко, по данным следствия входившей в ОПС . Ее дело выделено в отдельное производство в связи с заключением ею соглашения со следствием.

Женщина имеет богатый криминальный опыт: в 2002 г. тот же Кировский суд за незаконный оборот наркотиков приговорил ее к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако уже в 2005 г. она условно-досрочно освободилась из ИК-15.

В макаровском ОПС Ищенко с 28-летней родственницей работали в группе Фетисова, одна фасовала порошок, другая в Волгограде "сидела" на телефоне, выполняя обязанности диспетчера.