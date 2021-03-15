СК "Согласие" отказала "Северному ключу" компенсировать убытки из-за АЧС

ООО СК "Согласие" отказывается возмещать убытки АО "Северный ключ", понесенные в результате АЧС. Сельхозпредприятие добивается в суде выплат на 226 млн рублей.

Напомним, карантин в "Северном ключе", расположенном в с. Савруха Похвистневского района, был установлен в конце 2020 года. Первоначально АЧС обнаружили у 17 тыс. голов. По мнению руководства предприятия, одной из вероятных причин вспышки стала сезонная миграция грызунов, которые являются переносчиками заболевания. На рабочем совещании с губернатором Самарской области фермы, попавшие в зону АЧС, было предложено перепрофилировать под молочный скот. Региональные власти обещали помочь.

В марте "Северный ключ" обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками к страховой компании. Пока они оставлены без движения.

Как сообщили в СК "Согласие", договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой с АО "Северный ключ" был заключен в январе 2020 года. По договору застрахованы свиньи.

В начале декабря предприятие обратилось с тремя заявлениями на выплату возмещения в связи с отчуждением и падежом животных. По двум из них "Согласие" отказало. По первому заявлению компания не выявила страховой случай, "поскольку свиньи были уничтожены на территории, где очаг заразной болезни, включенной в перечень для ликвидации по решению компетентных органов, не зафиксирован". Отказ по второму заявлению был связан с тем, что размер убытка не превышал величину франшизы (собственного удержания страхователя).

Решение по третьему обращению не принято, так как сейчас расследуются обстоятельства выявления АЧС.