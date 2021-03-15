СК "Согласие" отказала "Северному ключу" компенсировать убытки из-за АЧС

ООО СК "Согласие" отказывается возмещать убытки АО "Северный ключ", понесенные в результате АЧС. Сельхозпредприятие добивается в суде выплат на 226 млн рублей.
Напомним, карантин в "Северном ключе", расположенном в с. Савруха Похвистневского района, был установлен в конце 2020 года. Первоначально АЧС обнаружили у 17 тыс. голов. По мнению руководства предприятия, одной из вероятных причин вспышки стала сезонная миграция грызунов, которые являются переносчиками заболевания. На рабочем совещании с губернатором Самарской области фермы, попавшие в зону АЧС, было предложено перепрофилировать под молочный скот. Региональные власти обещали помочь.
В марте "Северный ключ" обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками к страховой компании. Пока они оставлены без движения.
Как сообщили в СК "Согласие", договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой с АО "Северный ключ" был заключен в январе 2020 года. По договору застрахованы свиньи.
В начале декабря предприятие обратилось с тремя заявлениями на выплату возмещения в связи с отчуждением и падежом животных. По двум из них "Согласие" отказало. По первому заявлению компания не выявила страховой случай, "поскольку свиньи были уничтожены на территории, где очаг заразной болезни, включенной в перечень для ликвидации по решению компетентных органов, не зафиксирован". Отказ по второму заявлению был связан с тем, что размер убытка не превышал величину франшизы (собственного удержания страхователя).
Решение по третьему обращению не принято, так как сейчас расследуются обстоятельства выявления АЧС.
По данным ИАС Seldon Basis, АО "Северный ключ" зарегистрировано в 2001 году в Похвистневском районе. Уставный капитал в 2020 году составлял 21,14 млн рублей. Выручка в 2019 году показала 683 млн руб., чистая прибыль - 1,47 млн рублей.