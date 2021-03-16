Тольяттинцы предстанут перед судом за передачу взятки в военкомат

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УПК РФ (дача взятки), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).