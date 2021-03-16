Тольяттинцы предстанут перед судом за передачу взятки в военкомат

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УПК РФ (дача взятки), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, в марте 2020 г. один из подозреваемых, действуя в качестве посредника за вознаграждение в размере 20 тыс. руб., находясь на автомобильной парковке торгового центра в Тольятти, организовал второму подозреваемому встречу с гражданином, в целях передачи ему 95 тыс. рублей для сотрудника военного комиссариата за совершение заведомо незаконных действий: освобождение от призыва на военную службу.