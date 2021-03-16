В Самаре за убийство разыскиваются близнецы

В Самаре за совершение убийства 64-летнего местного жителя, тело которого было обнаружено 13 марта текущего года в квартире дома, расположенного на ул. Ставропольской, разыскиваются 31-летние братья-близнецы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство".
Подозреваемые в преступлении - жители Екатеринбурга, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления — Васильев Кирилл Александрович и Васильев Данил Александрович.
Сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения подозреваемых, сообщить по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112.