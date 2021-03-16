В Самаре за убийство разыскиваются близнецы

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В Самаре за совершение убийства 64-летнего местного жителя, тело которого было обнаружено 13 марта текущего года в квартире дома, расположенного на ул. Ставропольской, разыскиваются 31-летние братья-близнецы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.