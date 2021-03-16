Футболисты Абат Аймбетов и Иван Ломаев вызваны в национальные сборные

Нападающий "Крыльев Советов" Абат Аймбетов получил вызов в сборную Казахстана. И голкипер Иван Ломаев получил вызов в молодежную сборную России, которая примет участие в групповой стадии Чемпионата Европы.

Групповой этап пройдет с 23 по 31 марта в Венгрии. Россия 25, 28 и 31 марта сыграет с Исландией, Францией и Данией. Подготовку к турниру молодежная сборная России начнет 18 марта в Новогорске.

Сборная Казахстана проведет учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане и во Львове с 21 марта по 1 апреля. В рамках сборов Казахстан сыграет два контрольных матча – с Францией (28 марта) и Украиной (31 марта).