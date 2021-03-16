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Преступления Происшествия

Жителя Казани будут судить за поджог автомобиля самарца

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончили расследовать уголовное дело 23-летнего жителя Казани, которого обвиняют в поджоге чужого автомобиля.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, по версии следствия, в сентябре 2020 г. в полицию обратился житель дома на пр. Металлургов. Сгорел его автомобиль, припаркованный на проезжей части. Ущерб составил около 4,4 млн рублей.

Записи камер видеонаблюдения показали, что незадолго до возгорания к иномарке подходил мужчина в балаклаве с мотошлемом в руках. В этом человеке пострадавший по характерной походке опознал знакомого.

Подозреваемого задержали в Татарстане и доставили в Самару. По словам задержанного, в день происшествия он приехал в Самарскую область, чтобы разрешить конфликт с партнером по бизнесу, но уже возле его дома передумал, облил лобовое стекло автомобиля оппонента бензином и поджег. Через несколько дней после случившегося на озере в Республике Марий Эл злоумышленник сжег экипировку и мотоцикл.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары.

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