Дмитрий Азаров и Максим Оводенко обсудили подготовку ко Дню космонавтики

Во вторник, 16 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Героем социалистического труда, академиком Российской Инженерной Академии, Почетным гражданином губернии, легендарным металлургом Максимом Оводенко. Главная тема встречи — подготовка ко Дню космонавтики.

Самарская область, будучи космической столицей России, готовится к юбилею первого полета человека в космос, по-особенному. По инициативе главы региона 2021-й в губернии объявлен юбилейным: образовательные, просветительские, памятные и культурно-массовые мероприятия будут проходить весь год.

Кроме того, а регионе реализуется несколько мультимедийных проектов, рассказывающих о вкладе Самарской области в развитие ракетостроения и освоение космоса. Среди них — совместный мультимедийный проект Правительства Самарской области и ГТРК "Самара" "Мой космос".

В день 60-летия полета Юрия Гагарина состоится онлайн-медиаконцерт проекта: пройдут выступления артистов, интерактивные мероприятия, посвященные роли региона в становлении России как космической державы, прозвучат воспоминания ракетостроителей и покорителей космоса. По сути, это будет космический марафон, участниками которого станут все жители страны, ведь трансляция будет организована во все субъекты РФ.

"На площади Куйбышева, около стадиона "Самара Арена", на площади Славы и на других площадках летом, в теплое время года проведем более масштабные, праздничные и просветительские мероприятия", — акцентировал внимание глава региона.

Максим Оводенко отметил, что к участию в мероприятиях очень важно привлекать молодежь, а также подробнее рассказать истории самарцев, которые были причастны к сборке первой ракеты. "Таких людей осталось мало, но они есть. Надо рассказать о них", — сказал Максим Оводенко.

Дмитрий Азаров отметил, что работа в данном направлении ведется. Глава региона подчеркнул, что команда организаторов открыта для предложений от жителей, тем более — от клуба Почетных граждан. Все идеи будут оперативно рассмотрены и взяты в проработку.