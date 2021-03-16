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Облправительство Власть и политика

Специалисты Самарской области пройдут обучение по программе подготовки управленцев

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области сообщает о проведении конкурсного отбора специалистов для обучения в 2021/2022 учебном году по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Программа позволяет повысить уровень компетенций ключевых сотрудников предприятий и организаций в области экономики и управления. Обучение осуществляется по программам профессиональной переподготовки в вечернее время, по итогам обучения специалистам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора: возраст до 50 лет (предпочтительно);
высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет.

С более подробной информацией об участии в программе и предлагаемых направлениях обучения можно ознакомиться на сайте Самарского регионального ресурсного центра. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно, отправив запрос на электронную почту srrc@samregion.ru.

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