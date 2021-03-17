Баскетбольная "Самара" проиграла "Востоку-65" - 82:83

БК "Самара" в овертайме уступает в Южно-Сахалинске (82:83), до предела закручивая интригу в борьбе за места в плей-офф.

Самарцы, словно это им нужно было бороться за место в плей-офф, активнее начали матч. И на седьмой минуте после нескольких попаданий от Антона Глазунова и Артемса Бутянковса повели 17:8. В коцовке стартовой четверти первыми набранными очками в составе нашей команды отметился Макар Коновалов — но хозяева постепенно перехватили инициативу, в начале второго периода сравняв счет, 20:20.

Впрочем, "Самара" ответила на это своим рывком, за пару минут оторвавшись на 10 очков — 30:20. Свой вклад в это ускорение внес и другой новичок нашей команды, Айк Нваму. И хотя после этого гости чуть сбавили обороты, к большому перерыву они подошли с неплохим заделом, 43:34.

Какое-то время и в третьей четверти самарцы держали разницу в 8-10 очков. Но хозяева, для которых это был последний шанс зацепиться за первую восьмерку, нашли в себе силы на еще одну погоню. К концу десятиминутки они вновь сократили отставание до минимума (58:57), а в начале четвертого периода вырвались вперед (58:59).

Айк Нваму в шикарном проходе с данком вернул "Самаре" преимущество — но еще несколько раз соперники сменили друг друга в роли лидера. В концовку благодаря трем подряд дальним попаданиям от Антона Глазунова и Владимира Пичкурова (он положил две трехи) наша команда входила с небольшим заделом — но после обмена трехами от капитанов, Алексея Голяхова и Антона Глазунова, соперники ушли на овертайм, 75:75.

Капитаны же набрали и последние очки своих команд в дополнительной пятиминутке. Вот только Глазунов за минуту до ее завершения принес "Самаре" 2 очка — а Голяхов ответил на это очередной трехой. Наша команда еще могла спастись, заодно отправив соперника в отпуск, но, видимо, приберегла запас везения на матчи навылет.

82:83 — поражение "Самары".