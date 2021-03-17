Самарец, поругавшись с соседкой, повредил автомобиль ее мужа палкой

В полицию Самары поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о повреждении автомобиля. Инцидент произошел во дворе дома, расположенного на ул. Гвардейской в Кировском районе.

Владелец автомобиля пояснил, что в вечернее время между его супругой и одним из жильцов дома произошел конфликт, после чего последний повредил кузов автомобиля.

Сотрудники полиции произвели фотофиксацию места происшествия, опросили потерпевшего и его семью, провели поквартирный обход. Заявитель представил документы, согласно которым ущерб от действий злоумышленника являлся значительным для собственника и составил более 40 тыс. рублей.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Задержанный 60-летний мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил из-за конфликтной ситуации с соседом. После очередной словесной перепалки с оппонентом он направился в сторону его автомобиля и нанес удары по транспортному средству палкой.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленный уничтожение или повреждение имущества", передано в суд для рассмотрения по существу.