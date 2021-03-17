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Преступления Происшествия

В Самаре разыскивают подозреваемого в серии разбоев

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявили в розыск неоднократно судимого 31-летнего местного жителя Максима Николаева.

По данным регионального ГУ МВД, его подозревают четырех разбойных нападений на магазины в Советском, Кировском, Промышленном и Железнодорожном районах Самары и грабежа, совершенного в Куйбышевском районе областной столицы. Преступления были совершены с ноября 2020 г. по март 2021 года. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

Мужчина находится на территории Самары. Для ночлега он может использовать недорогие съемные квартиры и хостелы, периодически меняя адреса и передвигаясь на такси.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о преступлениях, личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102, 112 (с мобильного), 8(927) 760-57-60.

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