В Самарской области взломщика дачного дома нашли по генетической экспертизе следов крови

В Самарской области под подписку о невыезде отправили 50-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

По данным регионального ГУ МВД, 27 декабря 2020 г. злоумышленник взломал дверь летнего дома в Приволжском районе и украл телевизор стоимостью 40 тыс. рублей. На месте происшествия правоохранители обнаружили два поврежденных навесных замка и полотенце со следами крови. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, сопряженная с незаконным проникновением в жилище").

Изъятые следы направили на генетическую экспертизу в Самарское областное бюро СМЭ. Специалисты выделили генетический профиль человека и проверили биоматериал десяти предполагаемых преступников. В итоге генетический профиль 50-летнего мужчины совпал с найденными следами крови.

Подозреваемый признал вину. Он пояснил, что знал об отсутствии хозяев. В ночь с 26 на 27 декабря злоумышленник с помощью куска арматуры сорвал навесные замки, но при этом поранился и вытерся полотенцем, при этом испачкав его кровью. Украденный телевизор он продал незнакомцу.