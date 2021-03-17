Губернатор обсудил с жителями стратегию развития Приволжья

В среду, 17 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочий день в Приволжском районе. На расширенном совещании, в котором в режиме ВКС приняли участие жители всех поселений района, обсудили перспективные планы по строительству соцобъектов, дорожной инфраструктуры и вопросы, волнующие жителей района. Во встрече приняли участие руководители ряда министерств и депутаты губдумы.

"В 2018 году мы вместе утвердили долгосрочную Стратегию социально-экономического развития региона. Перед тем, как это сделать, мы утвердили Стратегии развития каждого муниципального образования, и Приволжский район здесь — не исключение", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что сегодня крайне важно отфиксировать результаты реализации Стратегии, которая синхронизирована с национальными проектами и приоритетными программами, чтобы выявить проблемные моменты.

Глава Приволжского района Евгений Богомолов отчитался по показателям развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. "Произведено продукции в действующих ценах почти на 4 млрд рублей. Ожидается получить 676 млн руб. прибыли, это на 427 млн руб. больше, чем в 2019 году", — добавил глава района.

В районе благодаря поддержке губернатора ведется работа по реконструкции оросительных систем и развитию инфраструктуры АПК. В Приволжском районе строят жилье, благоустраивают общественные и дворовые территории, модернизируют улично-дорожную сеть. Планируется открыть центр поддержки МСП "Мой бизнес". Продолжится строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, пополнения автопарка Приволжской ЦРБ, создание спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Но Дмитрий Азаров попросил Евгения Богомолова подробнее остановиться на показателях, которых не удалось достичь. По состоянию на начало года безработица в Приволжье выросла с 2,2% до 2,7%. Причина — закрытие нескольких личных подсобных хозяйств.

Чтобы увеличить количество работающего население, а, следовательно, улучшить уровень жизни всего Приволжского района, губернатор предложил сделать упор на развитие животноводства, которое, в отличие от растениеводства, не зависит от времени года и погодных условий, функционирует круглогодично. Один из перспективных проектов — возрождение птицефабрики в селе Обшаровка.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин доложил, что недавно у птицефабрики появился инвестор, который уже делает первые шаги по восстановлению предприятия.

"Почему не позвали инвестора на совещание? Он бы нам рассказал о своих планах, проблемах, проговорили, чем мы можем помочь, — задал вопрос глава региона. — Поручаю провести целевое совещание по птицефабрике — организовывайте. Давайте посмотрим, что надо сделать по инфраструктуре, инженерным коммуникациям, какие меры дополнительной экономической поддержки можем оказать".

Подводя итоги совещания, Дмитрий Азаров поручил главе района вместе с жителями вновь проанализировать первые итоги реализации Стратегии района, сформировать перечень наиболее трудных, финансовоемких задач.

"Несмотря на сложности, с которыми сталкиваемся, необходимо создавать заделы, чтобы те задачи, те наказы, которые определяют люди, были решены", — резюмировал Дмитрий Азаров.