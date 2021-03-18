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Прокуратура нашла виновного в сходе четырех вагонов с углем под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со сходом четырех вагонов на станции Правая Волга Куйбышевской железной дороги.

Напомним, что ЧП произошло 8 марта вечером. Один из четырех вагонов перевернулся. Погибших и пострадавших в ЧП не было.

Проверка показала, что произошедшее явилось последствием некачественного среднего ремонта колесной пары одного из сошедших с рельс вагонов, который ранее проводился работниками вагонного ремонтного депо Ленинск — Кузнецкий АО "ВРК-1" Западно-Сибирской железной дороги.

Нарушений в обслуживании участка пути, на котором произошел сход, транспортной прокуратурой не выявлено.

Информация о результатах проверки направлена Кемеровскому транспортному прокурору для принятия мер прокурорского реагирования в отношении виновных лиц вагонного ремонтного депо Ленинск — Кузнецкий АО "ВРК-1" Западно — Сибирской железной дороги.

 

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