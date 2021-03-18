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Жителям самарского дома с рухнувшей стеной предлагали съехать в январе

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Рухнувший дом на ул. Галактионовской в Самаре признали аварийным еще в июле 2020 года. А в конце января 2021 г. трещина в стене дома расширилась и жителям предложили переехать в маневренный фонд, прокомментировали в мэрии Самары.

После того, как трещина разрослась, была проведена областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). Жителям предложили маневренный фонд, пункт временного размещения, помощь в перевозке вещей. Однако не все приняли решение покидать квартиры.

"В настоящее время организована работа по получению жилья в маневренном фонде", — сообщили в горадминистрации.

Напомним, утром в четверг, 18 марта, в Самаре обрушилась стена двухэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Галактионовская, 84, который был построен в 1909 году. Сообщение об этом поступило в МЧС в 06:03.

В пятиквартирном доме зарегистрировано 22 человека. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

Сейчас для обогрева потерпевших выделен автобус, решается вопрос об их дальнейшем размещении.

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