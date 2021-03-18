В субботу, 27 марта, в 18:00 Самарский театр "Город" проведет читку пьесы Евгения Бабушкина "Веселые волки" (18+) в СОУНБ (пр. Ленина, 14а).

После читки состоится онлайн-обсуждение с автором пьесы. Вход свободный.

Евгений Бабушкин - писатель, журналист и литературный наставник. Лауреат премии "Дебют", финалист премии Андрея Белого, автор книг "Библия бедных" и "Пьяные птицы, веселые волки". Пьеса "Веселые волки" опубликована в журнале "Современная драматургия", выиграла ряд международных премий, поставлена в Москве и в Ижевске.

"Веселых волков" я делал два года, - говорит автор. - Это единственная в мире пьеса, на 95% написанная в плацкарте поезда "Янтарь". В ней куча охотничьих баек и прибауток, ни одного лишнего звука и полный распад характеров, каскад насилия и победа добра, в общем, это мой лучший текст и почти без крови".