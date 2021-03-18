Мэрия Тольятти выделила 11,2 млн рублей на разработку проекта реконструкции двух улиц

Администрация Тольятти в лице городского департамента дорожного хозяйства и транспорта ищет подрядчика на проект реконструкции двух магистральных улиц районного значения. На разработку документации власти города выделили 11,2 млн рублей.

Речь идет о реконструкции улиц Тополиной от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября и Спортивной от ул. Степана Разина до Юбилейной в 8 квартале Автозаводского района. В рамках реконструкции необходимо предусмотреть строительство боковых местных проездах на обоих объектах.

Протяженность реконструируемого участка на ул. Тополиной — 0,8 м, на ул. Спортивной — 0,6 км. Более точные данные будут уточнены при разработке проекта.

Подрядчик должен будет выполнить инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания, разработать проект, включающий строительство местных проездов, систем ливневой канализации, наружного электроосвещения, переноса сетей тепло- и водоснабжения, а также получить положительное заключение госэкспертизы.

Реконструкцию планируется осуществить за счет средств местной казны в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тольятти на 2021–2025 гг".

Победитель торгов должен уложиться в срок до 1 октября 2021 года.