Театр драмы выпускает "Полет над гнездом кукушки"

26 марта в Самарском театре драмы пройдет премьера спектакля "Полет над гнездом кукушки" Дейла Вассермана (16+).

Историю в двух действиях по роману Кена Кизи One Flew Over the Cuckooʼs Nest поставил Валерий Гришко, сценография и костюмы Артема Агапова (Санкт-Петербург), композитор Андрей Волченков (Иркутск). Макмэрфи играют Петр Жуйков и Алексей Егоршин.

Роман Кена Кизи — культовое произведение, манифест "поколения рассерженных" 60-х годов прошлого века. Легендой его сделал получивший пять "Оскаров" фильм Милоша Формана.

Психиатрическая лечебница, в которой происходит действие — образ окружающего нас мира, системы, делающей людей послушными и безропотными. Выход — сопротивление, протест, бунт. Вот и появляется в клинике главный герой — бунтарь Макмэрфи. И система трещит по швам.