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В Кошкинском районе планируют реконструировать водозабор с водопроводом

КОШКИ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по ЖКХ и строительству администрации Кошкинского района ищет подрядчика, который скорректирует проектно-сметную документацию на реконструкцию водозабора с водопроводом в селе Орловка. Начальная цена контракта составляет 5,8 млн рублей, в качестве источника финансирования указаны средства местного и областного бюджетов.

Речь идет о водозаборе с хозпитьевым-противопожарным водоводов и сооружениями на нем, с водоотдачей до 488,6 кубометров в сутки и пропускной способностью (с учетом перспективы) до 25 кубометров в час.

Общая протяженность водовода составит более 12 км, а общая площадь землеотвода для размещения объекта — около 8 Га.

Победитель торгов должен будет выполнить двухстадийное проектирование: проектную и рабочую документацию. На эти цели отведено около трех месяцев — до 30 июня 2021 г., без учета согласования и прохождения госэкспертизы. Планируется строительство двух скважин.

За основу для проектных работ подрядчику будут предоставлены инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические изыскания, выполненные в 2014 г. ООО "Горизонталь". Необходимо провести их корректировку, а также скорректировать имеющуюся проектную, рабочую и сметную документацию на основании замечаний Кошкинского комитета по ЖКХ и строительству, а также ФБУ "РосСтройКонтроль".

Кроме того, победитель торгов должен будет скорректировать трассы водопроводных сетей по улицам 40 лет Победы, Гагарина, Березовой, Любимовской, Октябрьской и ул. Юнгородок "ввиду пересечений с существующими инженерными сетями и жилой застройки".

Также в техзадании отмечается, что необходима "дополнительная установка колодцев для подключения потребителей по ул. 40 лет Победы, ул. Юнгородок".

Реконструкцию планируют провести в рамках госпрограммы Самарской области "Чистая вода", рассчитанной на 2019–2024 гг.

 

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