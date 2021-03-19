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Преступления Происшествия

Задержан подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в Самарской области

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мужчину из Ульяновской области задержали по подозрению в похищении и изнасиловании ребенка в Самарской области.

По версии следствия, днем 16 марта подозреваемый в с. Новый Буян Красноярского района похитил девятилетнюю девочку, отвез ее на автомобиле в пос. Дубовая Роща, изнасиловал, а затем привез обратно в Новый Буян.

Теперь 39-летнего жителя Ульяновской области подозревают по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека").

17 марта мужчину задержали. Он отказался от дачи показаний. Суд рассматривает ходатайство о заключении под стражу.

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