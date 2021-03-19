Самарец, подозреваемый в убийстве, пытался оговорить своих друзей

В Самаре 20-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве соседа.

Утром 13 марта житель дома на ул. Ставропольской сообщил о преступлении. В своей квартире был найден мертвым 64-летний мужчина. В сугробе рядом с домом служебная собака нашла орудие убийства — нож. Сосед погибшего, ранее судимый за кражу, грабеж и убийство, рассказал полицейским, что к убийству могут быть причастны двое братьев, зарегистрированных в Екатеринбурге и не имеющих постоянного места жительства в Самаре.

Вечером 16 марта экипаж ППС задержал мужчин. Братья пояснили, что 13 марта выпивали в компании хозяина квартиры и его соседа, с которыми дружили. По словам задержанных, между соседями произошел конфликт, во время которого хозяин квартиры получил множественные удары ножом в спину. После этого братья убежали из квартиры.

В итоге полицейские предположили, что убийство совершил сосед, а затем решил оговорить своих знакомых. Сейчас самарец заключен под стражу.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").