16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец, подозреваемый в убийстве, пытался оговорить своих друзей Жительницу Самарской области подозревают в убийстве шестилетней дочери Задержан подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки в Самарской области Возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены дома в Самаре Тольяттинка прописала у себя в квартире 22 иностранца

Преступления Происшествия

Самарец, подозреваемый в убийстве, пытался оговорить своих друзей

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 20-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве соседа.

Утром 13 марта житель дома на ул. Ставропольской сообщил о преступлении. В своей квартире был найден мертвым 64-летний мужчина. В сугробе рядом с домом служебная собака нашла орудие убийства — нож. Сосед погибшего, ранее судимый за кражу, грабеж и убийство, рассказал полицейским, что к убийству могут быть причастны двое братьев, зарегистрированных в Екатеринбурге и не имеющих постоянного места жительства в Самаре.

Вечером 16 марта экипаж ППС задержал мужчин. Братья пояснили, что 13 марта выпивали в компании хозяина квартиры и его соседа, с которыми дружили. По словам задержанных, между соседями произошел конфликт, во время которого хозяин квартиры получил множественные удары ножом в спину. После этого братья убежали из квартиры.

В итоге полицейские предположили, что убийство совершил сосед, а затем решил оговорить своих знакомых. Сейчас самарец заключен под стражу.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4