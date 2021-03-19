Жителя Самары обвинили в краже автомобиля с помощью эвакуатора

В Самаре по обвинению в краже чужого автомобиля будут судить 34-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, от действий обвиняемого пострадал 57-летний владелец неисправного ВАЗ-2107, который он давно стоял у проезжей части на пр. Карла Маркса. Однажды автомобиль пропал.

Стражи порядка выяснили, что "семерку" транспортировали с помощью эвакуатора на стоянку возле магазина на пр. Карла Маркса, и установили личность заказчика. Им оказался ранее судимый безработный местный житель. Мужчина не стал отрицать вину и пояснил, что собирался перепродать автомобиль.

Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Следствие закончено, похищенный автомобиль возвращен владельцу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.