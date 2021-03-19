27 марта подведут итоги фестиваля "Театральное Приволжье"

В субботу, 27 марта, в 13:00 по московскому времени в прямом эфире назовут лауреатов Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".

Жители Самарской области смогут присоединиться к трансляции на сайте фестиваля.

Фестиваль "Театральное Приволжье" - общественный молодежный проект, созданный по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. В "Театральном Приволжье-2021" участвовало порядка 5 тыс. человек, которые представили 416 театральных коллективов из 14 регионов ПФО.

Детские и молодежные коллективы, победившие в конкурсе, получат гранты на новые постановки. Общий призовой фонд фестиваля - 900 тыс. руб. (как для детских, так и молодежных театров). Победители, занявшие 1 место, получают 200 тыс. руб., 2 место - 150 тыс. руб., 3 место - 100 тыс. рублей. Победители в отдельных номинациях ("Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса") смогут побывать на экскурсиях и увидеть спектакли ведущих театров Москвы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддерживает финалистов регионального этапа окружного проекта "Театральное Приволжье" и лично присутствовал на показе спектакля студентов самарского института культуры "Аленький цветочек" - одного из победителей регионального этапа прошлого сезона.

16 городов и районов Самарской области представили свои коллективы и постановки для участия в новом отборочном туре. Экспертное жюри под председательством завкафедрой театральной режиссуры, доцента кафедры актерского искусства театрального факультета СГИК Александра Мальцева отбирали лучших заочно.

Лучшими в 2021 г. от Самарской области признаны творческое объединение "СТО" МБУК Самары "Самарский молодежный драматический театр "Мастерская" (режиссер Степан Белькот) со спектаклем "Френдзона" и образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" МБУ ДО "ЦВР "Крылатый" Самары (режиссер Виктор Михайлов) со спектаклем "Шинель". Именно они представят регион в окружном этапе "Театрального Приволжья".

"Победа в таких конкурсах - хорошее подспорье для молодых коллективов: кто-то организует декорации, кто-то пошьет костюмы, - делится мнением Александр Мальцев. - Да и сам конкурс всегда подхлестывает, заставляет "заглянуть" в коллективы соседних областей: а что и как там у них? Он мне напомнил чем-то "Евровидение", когда сначала проходят сложные отборочные туры, а потом мы все вместе, все города-участники, подключаемся и в прямом эфире голосуем".