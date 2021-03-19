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Облправительство Власть и политика

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев о строительстве в Самарской области: "Лучше, чем в других регионах"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 марта, в министерстве строительства Самарской области состоялась встреча министра Евгения Чудаева и депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по безопасности противодействию коррупции Дмитрия Савельева с застройщиками региона. Участники совещания обсудили итоги программы по вводу жилья за 2020 год и планы на перспективу.

Как отметил Евгений Чудаев, в прошлом году было введено 1,4 млн кв. м жилья. План на 2021 г. составляет 1,7 млн кв. м. Рост выданных разрешений на строительство за год увеличился вдвое, такой же темп ожидается и в 2021 году. В минувшем году из перечня проблемных выведено 16 объектов, порядка 1,4 тыс. обманутых дольщиков восстановили свои права. Кроме того, расселено 47 тыс. кв. м аварийного жилого фонда.

В текущем году планы не менее амбициозные: свои жилищные условия улучшат 75 тыс. семей Самарской области. Ввод жилья к 2030 г. должен достичь 2,7 млн кв. м в год. "За это время предстоит обновить 11% всего жилого фонда региона", — подчеркнул министр. По его словам, каждый пятый квадратный метр жилья будет обновлен.

Площадь земельных участков, на которых возможно строительство многоквартирных домов, составит в этом году около 90 га. Для сравнения — в прошлом году эта цифра не превышала 80 га. Доступность жилья на 13% больше, чем в среднем по стране — примерно 64% населения региона могут взять и обслуживать ипотеку, отметил Чудаев.

"Очень развит строительный комплекс, это видно по показателям, которые достигнуты в области. Увидел высочайшую степень коммуникации со стороны губернатора, министерства строительства и представителей отрасли. Люди строят, люди создают продукт. Не в каждом регионе так выстроена работа, другим надо поучиться такому взаимодействию. Были жалобы, были запросы, прокуратура проверяет. Но то, что я лично увидел, меня очень порадовало", — заявил Дмитрий Савельев.

В совещании приняли участие 10 основных застройщиков региона. Они рассказали, что профильное ведомство сократило длительность процедуры оформления разрешения на строительство, что, безусловно, повысило инвестиционную привлекательность региона.

В текущем году будет запущено шесть новых масштабных проектов по вводу жилья, которые будут способствовать комплексному развитию территорий. Девелоперы также отметили, что, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, строители Самарской области сохранили штат, не заморозили стройки и продолжили, благодаря региональным мерам поддержки, свои работы на объектах.

Депутат ГД РФ Дмитрий Савельев попросил их прямо сказать, есть ли какие-то проблемы и сложности во взаимоотношениях с областным министерством строительства.

Застройщики подчеркнули, что постоянно находятся на связи с губернатором Дмитрием Азаровым. Многие из них работают в отрасли не одно десятилетие, при разных губернаторах, но только сейчас, признаются строители, они ощущают всестороннюю поддержку со стороны главы региона.

Председатель правления "Самарской гильдии строителей" Любовь Аристова подчеркнула, что в 2020-м, сложном году не заморозили ни один объект и не сократили ни одного человека: "Несмотря на пандемию, мы никогда так часто не собирались, не проводили по видеосвязи столько совещаний с губернатором и с министром. Мы совершенно открыто обсуждаем все вопросы. Я не хочу сказать, что у нас всё так хорошо. У нас много вопросов, но все они производственные. И мы их все решаем, и задаем подчас очень неудобные вопросы. И всегда получаем ответы".

"Задачи перед нами стоят амбициозные, и ключевой является налаживание прозрачного диалога и постоянное взаимодействие с отраслью. Для нас важно заглянуть "за горизонт" 2023-24 гг., чтобы планировать с застройщиками их цели по вводу жилья", — резюмировал Евгений Чудаев.

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