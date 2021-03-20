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Музеи и выставки Культура

В Музее модерна открылась выставка "Любовники природы"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Музее модерна открылась выставка "Любовники природы". В ХХI веке модерном называют не только стиль, но и целую эпоху, связанную, в том числе с использованием образов природного мира. Модерн — это художественный синтез природы и красоты.

А что такое природа? Что такое модерн сейчас? Стиль архитектуры? Отношение к реальности? Память о прошлом? Использование форм природы в искусстве? Должен ли современный художник следовать модерну или критически его преодолевать? Как влияет модерн на самарскую идентичность?

Участники выставки ответят на эти вопросы своими произведениями. В проекте приняли участие более десятка художников: Кирилл Гатаван, Анастасия Альбокринова, Николай Кислухин, Дарья Волкова, Миша Голелов, Фрол Веселый, Олег Захаркин, Саша Во и другие.

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