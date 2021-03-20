Водителя-наркомана задержали в Самарской области

В Самарской области правоохранители поймали автомобилиста в наркотическом опьянении.

По данным регионального ГУ МВД, в Безенчуке инспекторы ДПС на ул. Рабочей остановили Hyundai и заметили, что 49-летний водитель может быть нетрезв. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Автомобилист не отрицал, что употреблял запрещенные вещества.

Позже выяснилось, что в декабре 2020 г. мужчину уже судили за нарушение ПДД и лишили водительского удостоверения. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").