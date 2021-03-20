Мужчина из Самарской области умыкнул деньги с карты бывшей сожительницы

В Похвистневском районе Самарской области 52-летнего безработного местного жителя заподозрили в краже денег у бывшей сожительницы.

По данным регионального ГУ МВД, 46-летняя женщина заявила в полицию о пропаже телефона и денег с банковской карты. Потерпевшая заявила, что подозревает в преступлении бывшего сожителя, который приходил навестить дочь.

Мужчину задержали. Подозреваемый признал вину и рассказал, что, пока экс-сожительницы не было дома, он нашел у нее в телефоне сообщение о зачислении зарплаты и перевел на свой счет 8 тыс. рублей. В ближайшем банкомате мужчина снял деньги и сразу потратил часть на спиртное.

Сейчас женщине уже возвращен телефон и полностью возмещен ущерб. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета").