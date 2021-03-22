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Строительство Строительство и недвижимость

В пос. Безенчук реконструируют канализационные сооружения

БЕЗЕНЧУК. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Безенчукский комитет по строительству до конца апреля определится с подрядчиком, который разработает проект реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в пос. Безенчук. На эти цели выделено 27,1 млн рублей из местного бюджета и субсидий региональной казны.

Предполагаемая производительность канализационных сооружений составит 17 тыс. кубометров в сутки. Победитель торгов должен будет предусмотреть в проекте реконструкцию сооружений механической, биологической очистки, сооружений по обработке осадка, а также строительство сооружений доочистки сточных вод и системы УФ-обеззараживания сточных вод.

Кроме того, нужно спроектировать строительство будущего коллектора до реки Безенчук длиной 2,5 км, строительство сооружений механического обезвоживания производительностью 3,4 тонны в сутки, реконструкцию насосно-воздуходувной станции и главной канализационной насосной станции.

Всего в проекте должно быть предусмотрено 15 объектов для дальнейшей реконструкции и строительства. При этом, как отмечается в технической документации, "реконструкция КОС должна быть выполнена в условиях действующего предприятия без остановки производства".

Также подрядчик должен будет предусмотреть рекультивацию шести неэксплуатируемых иловых площадок, двух песколовок и биологических прудов на территории 18 Га.

Большинство объектов КОС в Безенчуке введены в эксплуатацию в 1981 года, а последний капремонт большинства сооружений датирован 2005–2009 гг.

Документацию с положительной оценкой госэкспертизы нужно предоставить до 30 ноября текущего года.

Реконструкция запланирована в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Предполагаемая стоимость строительства составит 385 млн рублей.

 

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