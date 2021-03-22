Банк "Открытие": три четверти жителей ПФО в той или иной степени занимаются спортом

При этом 43% не тратит деньги на спорт, 86% не готово платить за это более 5 тысяч рублей в месяц, а около трети отметили, что пандемия COVID-19 существенно не отразилась на их отношении к оздоровлению с помощью физкультуры. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь".

22% респондентов округа постоянно ходят на фитнес в спортзал, 52% — время от времени, так как им не хватает силы воли, и только 1% занимаются спортом профессионально.

Пандемия никак не отразилась на спортивных предпочтениях жителей Приволжья: 28% респондентов как не занимались спортом до пандемии, так не делают этого и сейчас, а 31% — занимались спортом до пандемии и продолжают делать это.

Еще 23% опрошенных жителей округа коронавирус убедил в том, что спорт может укрепить здоровье лучше лекарств. 12%, наоборот, именно из-за пандемии стало не до спорта. 6% сообщили, что занятия спортом помогли им лично восстановиться после COVID-19.

Примечательно, что для 39% респондентов ПФО слово "спортзал" является синонимом слова "дом". Фитнес-центры и спортивные секции посещают только 16% опрошенных (чаще других туда ходят жители Московского региона, Северо-Запада и Урала). На свежем воздухе (на стадионе, катке, лыжне) занимаются спортом 18% жителей Приволжья.

В бюджетах 39% респондентов округа не предусмотрены отдельные расходы на занятия физкультурой. А 43% — причем эта доля примерно одинакова во всех регионах страны — вообще не тратят деньги на спорт. 14% покупают абонементы на занятия в фитнес-центрах. У 4% единственная статья расходов на спорт — в качестве болельщиков, для похода на матчи любимой команды.

86% жителей ПФО заявили, что в принципе готовы тратить на спорт не более 5 тысяч рублей в месяц. 8% опрошенных согласны отдать за спортивные занятия 5-10 тысяч рублей в месяц.

38% респондентов ПФО заявили, что тратят на лекарства и лечение больше денег, чем на спорт. Больше тратят на спорт, чем на лекарства, 12% жителей Приволжья. 16% заявили, что тратят на спорт и лекарства примерно поровну. 34% вообще не считают свои траты.

* Опрос проводился 10–17 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет ±3%.