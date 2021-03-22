Владельцы квартир в отеле Lotte оформляют свои права через суд

Ленинский районный суд признал права собственности на квартиру двух физлиц, купивших помещения в отеле Lotte.

С исками в суд обращались Т. В. Дедова и М. А. Карпяк. В начале 2020 года они выкупили квартиры площадью 208 кв. м и 243 кв. м у ООО "Инвестор" — собственника помещений отеля.

Из решений суда следует, что здание на ул. Самарской, 110 включает в себя гостиничный комплекс и 50 жилых помещений на 6-15 этаже. У жилого блока отдельный вход, места общего пользования с санузлом, четыре лифта и лифтовые холлы, технические помещения и паркинг.

В 2018 году администрация Ленинского района перевела эту недвижимость в статус жилой, но "Инвестор" не смог внести изменения в документы. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области отказало, "поскольку квартирой может признаваться только помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме".

Суд встал на сторону истцов, так как по техническому заключению Lotte представляет собой многофункциональное здание, в котором могут находиться, в том числе, квартиры.

Напомним, пятизвездочный отель южно-корейской сети Lotte открыли в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. Объект в стиле "ар-деко" занимает 10 этажей с видом на Волгу и Самару. Для гостей доступны 197 номеров от "супериор" размером 35 кв. м до президентских апартаментов в 145 кв. метров.

Строительство осуществлялось на основании заключенного между правительством Самарской области и ООО "Инвестор" инвестиционного меморандума. Планируемая стоимость проекта — 5 млрд рублей. Здание гостиницы было введено в эксплуатацию в феврале 2018 года. По окончании строительства "Иивестор" зарегистрировал право собственности на все помещения.