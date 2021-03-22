Мужчина, пойманный с наркотиками, пытался подкупить полицейского в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в даче взятки полицейскому, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки для проверки документов. В это время находившийся в салоне пассажир попытался что-то спрятать в одежду. При досмотре у 26-летнего жителя Екатеринбурга нашли бумажный сверток с амфетамином. Мужчина сказал, что хранил наркотик для себя.

Задержанный предложил сотруднику Госавтоинспекции 13 тыс. руб., чтобы правоохранители "закрыли глаза" на наркотики. Полицейский отказался от денег.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков") и ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").