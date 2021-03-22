С начала года в Самарской области произошло 880 пожаров

С начала 2021 г. в Самарской области произошло 880 пожаров, это на 83 случая больше чем за аналогичный период 2020 года. При этом количество погибших увеличилось на 19 человек.

Основная доля пожаров и погибших приходится на жилой сектор. Наиболее распространенными причинами пожаров осенью и зимой являются короткое замыкание из-за перегрузки и неисправности электросетей, неправильная эксплуатация печного оборудования, неосторожное обращение с огнем при курении. Особого внимания требует и газовое оборудование.

При эксплуатации электрических обогревателей необходимо:

— пользоваться обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие) от сгораемых предметов и материалов;

— если электропроводка в доме, квартире старая, ветхая, а розетки неисправны, нужно пригласить квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям;

— в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть "короткое замыкание" и, как следствие, пожар;

— уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток.

Если вы почувствовали запах гари, оплавленных проводов (кабелей), необходимо отключить электропитание, обесточить, затем осмотреть помещение, а также чердак, подпол, если имеются в доме, на наличие признаков опасных факторов пожара. В случае обнаружения признаков пожара, сообщить в пожарную охрану по телефонам "01" или "101", принять возможные первичные меры пожаротушения и меры по эвакуации людей из дома.

При эксплуатации отопительной печи необходимо знать следующее:

— возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы;

— дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;

— топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;

— очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода;

— ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее).

При эксплуатации газового оборудования запрещается:

— пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;

— оставлять газовые приборы без присмотра;

— открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;

— сушить белье над газовой плитой, оно может загореться;

— устанавливать газовые плиты в проходах, на лестницах, вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и других сгораемых предметов;

Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе! Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если он из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов, проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня — от спички или искр выключателя электроосвещения.